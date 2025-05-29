Стамбульські переговори 2 червня пройдуть без представництва США — Білий дім

У Білому домі заявили, що призначені на 2 червня переговори у Стамбулі пройдуть без представництва США, передає кореспондент CNN.

Прессекретарка президента США Керолайн Лівітт зазначила, що Дональд Трамп сприяв цій зустрічі і «закликав обидві сторони зібратися разом і вести переговори безпосередньо».

При цьому США сподіваються, що Росія та Україна розпочнуть переговори.

Нагадаємо, в Офісі президента озвучили кроки для врегулювання конфлікту. Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія ризикує зіткнутися з проблемами, якщо не виявить гнучкості у питанні перемир'я в Україні.