Ударний фейк: експерти з'ясовують, як російські дрони «Дань-М» можуть атакувати

Інформація про те, що Росія почала застосовувати в ударах по Україні перероблені в крилаті ракети дрони-мішені «Дань-М», виглядає вкрай сумнівно та викликає питання з усіх боків, вважають аналітики видання Defence.

29 травня вранці з окупованого Криму українськими містами було запущено кілька таких пристроїв, які формально являють собою дрони-мішені, модернізовані в ударні засоби поразки. Йдеться про створення ОКБ «Симонова» — компанії, яка на момент 2024 року вже була визнана банкрутом.

Проте, за даними видання, спочатку «Дань-М» була частиною корупційної схеми. Ще у 2018 році керівник ОКБ «Симонова» Олександр Гомзін опинився у в'язниці за шахрайство: замість розробки ударного дрона «Альтіус» гроші просто «розпилили», а проєкт «Зениця» виявився перепакуванням старої «Дані». Пізніше компанію визнали банкрутом, майно поділили.

Експерти запитують: якщо розробник «Дань-М» припинив існування, звідки в Росії ці безпілотники? І навіщо перетворювати їх на прості аналоги крилатих ракет, особливо за наявності у РФ досконаліших Х-59 і Х-69?

Можливе пояснення — технічне переоснащення дронів із встановленням бойової частини замість парашута. Це дає радіус ураження близько 300-400 км. Але такі пристрої все одно залишаються ерзац-копіями ракет і програють за точністю та ефективністю повноцінним системам.

Також не можна виключати помилку щодо ідентифікації. Якщо аналіз вівся за фрагментами, особливо дрібними, то сплутати «Дань-М» з іншим типом дрону цілком можливо. Більше того, візуально російська «Дань» сильно нагадує іранський безпілотник Karrar, який виробляють серійно.

До появи більш точної інформації про знайдені уламки будь-які висновки залишаються попередніми.

Довідка: «Дань-М» — це реактивний безпілотник масою 345 кг, розмахом крила 2,7 м, з турбореактивним двигуном МГТД-125Е. Він здатний літати на висоті від 50 до 9000 метрів зі швидкістю до 710 км/год та перебувати у повітрі до 40 хвилин. Політ здійснюється за заздалегідь заданим маршрутом або в ручному режимі.

Як повідомлялося, Україна вперше застосувала у бою багаторазовий дрон-носій зі штучним інтелектом GOGOL-M.