З початку війни в Україні загинуло щонайменше 707 дітей — ООН

З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року загинули щонайменше 13 279 цивільних осіб, у тому числі 707 дітей. Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань та питань миробудування Розмарі Дікарло під час засідання Ради Безпеки ООН.



За її словами, кількість поранених серед цивільного населення становить 32449 осіб, серед яких 2068 дітей.



«Спільна ситуація з безпекою в Україні у 2025 році значно погіршилася порівняно з тим самим періодом минулого року. Рівень смертності серед цивільних у першому кварталі поточного року на 59% вищий, ніж за аналогічний період 2024 року», — наголосила Дикарло.



Вона також нагадала, що міжнародне гуманітарне право суворо забороняє атаки на мирне населення та громадянську інфраструктуру.



«Такі дії неприйнятні і не можуть бути виправдані — незалежно від місця, часу та обставин», — додала представниця ООН.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) підтвердила загибель щонайменше 151 мирного жителя та поранення ще 697 людей з 1 по 24 квітня 2025 року внаслідок російських обстрілів.