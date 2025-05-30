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Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя

30 травня 2025, 00:14

Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя

Політика

 У Білому домі заявили, що призначені на 2 червня переговори в Стамбулі пройдуть без представництва США, передає кореспондент CNN.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва поки не отримала від Києва згоди на зустріч у Стамбулі 2 червня.

Росія не передала Україні обіцяний «меморандум» про припинення вогню, проте за останні два тижні випустила територією країни близько 120 ракет, понад 1500 дронів типу «Шахед» та понад 2500 керованих авіаційних бомб. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Суспільство

 Жителя окупованої Луганської області відправили до СІЗО у справі про «шпигунство» на користь України. Нібито він передавав спецслужбам координати будинку, де мешкав комендант міста Кремінна.

Лисичанська ГВА підозрюється у підробці документів при придбанні табору для проживання переселенців. Табір, непридатний для проживання, придбали за 34 мільйони гривень у селі Войнівка Кіровоградської області. Порушено кримінальну справу.

У Ставрополі (РФ) вибухом гранати ліквідовано російського майора Заура Гурцієва — учасника бомбардувань Маріуполя та одного з розробників технології наведення ракет. Він командував авіаударами, які знищили Драмтеатр та призвели до загибелі тисяч мирних жителів.

Бойові дії

 Вночі та вранці росіяни обстріляли Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку, поранено одну людину. Одна людина загинула у Костянтинівці. Внаслідок атаки по Пологівському району Запорізької області загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. РФ вдарила баллістикою по фермі в Миколаївській області, одна людина загинула, троє поранено. Під містом Лиман на Донеччині через авіаудар РФ виникла масштабна лісова пожежа. За даними ДСНС, пожежу локалізовано, загрози для населених пунктів немає.

Голова Покровської ГВА Сергій Добряк повідомив, що вже понад два місяці нарощується інтенсивність російських обстрілів Покровська. За його словами, по місту б'ють керованими авіабомбами та ствольною артилерією.

За даними аналітиків DeepState, війська Росії окупували село Зелене Поле біля кордону Донецької та Запорізької областей. У Сумській області йде просування росіян у Біловодах та Локні. До Юнаківки вони вже наблизилися впритул і роблять спроби здійснювати штурмові дії у напрямку села.

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