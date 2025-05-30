«Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі

Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада

Вночі 30 травня російські війська дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакували Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



У Слобідському районі вісім «шахедів» вдарили по депо, де ремонтували та обслуговували міські тролейбуси. Пошкоджене комунальне підприємство. Один тролейбус повністю знищений.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що в результаті атаки пошкоджені 39 тролейбусів та 33 багатоквартирні будинки.



У пресслужбі Харківської обласної прокуратури розповіли, що дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, ще одна – поранена.

Нагадаємо, що вночі 30 травня «Шахед» влучив у п'ятиповерхівку в місті Білозерське на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа та поранені маму з сином.