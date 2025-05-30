Військові РФ знову обстріляли Слов'янськ

Наслідки російського удару по Слов'янську вранці 30 травня. Фото: МВА

Місто Слов'янськ Донецької області знову опинилося під обстрілом російських військ. Над ранок 30 травня в місті прогриміли вибухи.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«П'ятниця, 30 травня. У Слов'янську знову гучно», — зазначив голова МВА.

За повідомленням Вадима Ляха, близько 03:30 місто було атаковане БПЛА «Герань-2». Удар припав на промислову зону.

«Без постраждалих», — уточнив начальник МВА.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 12 травня Слов'янськ був атакований 12 ударними безпілотниками, внаслідок чого було поранено одну людину.