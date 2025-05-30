Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинула одна людина, ще 10 – поранені

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: ДСНС

За 29 травня росіяни вбили одного жителя Донецької області – у місті Костянтинівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ще 10 людей в області за добу отримали поранення: три – у Костянтинівці, дві – у місті Покровськ, дві – у селі Ганнівка, одна – у місті Слов'янськ, одна – у місті Сіверськ та одна – у селі Комар.

Нагадаємо, що вночі 30 травня «Шахед» влучив у п'ятиповерхівку в місті Білозерське на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа та поранені мама з сином.