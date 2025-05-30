США готові припинити розширення НАТО до кордонів РФ, а вступ України до альянсу «не обговорюється» — Келлог

Спецпосланець президента США з Росії та України Кіт Келлог. Фото: Fox News

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог назвав обґрунтованим занепокоєння Росії розширенням НАТО і заявив, що вступ України до альянсу «не обговорюється». Про це він сказав в ефірі американського телеканалу ABC News.

«Це справедливе побоювання. Ми неодноразово говорили, що питання приєднання України до НАТО не обговорюється», — сказав спецпосланець президента США з Росії та України.

За словами Келлога, окрім США, таку ж позицію про вступ України до альянсу поділяють ще як мінімум чотири країни — члени НАТО.

Він також підтвердив, що нерозширення – це один із пунктів, який піднімає Москва.

«І вони говорять не лише про Україну, а й про Грузію, Молдову. Ми говоримо: "Окей, всеосяжно — ми можемо припинити розширення НАТО до ваших кордонів". Це питання їхньої безпеки».

Спецпосланець Трампа також закликав Україну не відмовлятися від переговорів з Росією, навіть якщо Москва не представить свій меморандум із пропозиціями про припинення вогню та завершення війни до зустрічі у Стамбулі 2 червня.

Крім того, Келлог повідомив, що на переговори Росії та України до Туреччини приїдуть радники з безпеки Німеччини, Франції та Великобританії.