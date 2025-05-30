За добу війська РФ 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 29 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 30 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Комарі поранено людину.

Покровський район. У Покровську поранено 2 особи, пошкоджено приватний будинок. У Білозерському зруйновано під'їзд житлового будинку, постраждали 2 особи. У Добропільській громаді поранено 2 особи, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, дитсадок та склад. У Володимирівці Шаховської помади пошкоджено агропідприємство та кілька будинків; у Золотому Колодязі дрон уразив школу.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено господарську споруду. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Миколайполлі Дружківської громади пошкоджено дитсадок, 8 будинків та магазин. У Андріївці зруйновано склад. У Костянтинівці загинула людина, ще 3 поранені, пошкоджено заправку, будинки, авто, інфраструктуру. У Шостаківці Новодонецької громади зруйновано склади.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 5 будинків.

З Донецької області за добу евакуйовано 190 осіб, із них 26 дітей, зазначив начальник ОВА.