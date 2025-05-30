США не відправлятимуть свою делегацію на другий раунд переговорів між Росією та Україною — ЗМІ

В адміністрація президента США кажуть, що за підсумками зустрічі лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче побачити прогрес у процесі мирного врегулювання російсько-української війни.

Про це пише американське видання The Atlantic у статті, присвяченій розчаруванню Трампа у Володимирі Путіні.

«Президент лютує, але він все ще розраховує укласти угоду. Він намагається знайти найкращий шлях до неї — але вірте йому, коли він каже, що піде [з переговорів]», — заявив один із співрозмовників видання.

Нагадаємо, перші за три роки війни прямі переговори делегацій РФ та України відбулися 16 травня у Стамбулі. Представники Москви запропонували Києву знову зустрітися 2 червня.

У першому раунді переговорів взяв участь глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. США у зустрічі не брали участі, але того дня в Туреччині перебували держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Уіткофф.