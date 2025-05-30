Росія заманює з окупованого Луганська підлітків на виробництво «шахедів» у Татарстані – ОВА

В окупованому Луганську на білбордах та громадському транспорті розміщують рекламу із запрошенням підлітків нібито на навчання у закладі, який розташований в особливій економічній зоні на території Республіки Татарстан. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, на промислових майданчиках їх долучають до виробництва дронів-камікадзе.



«Разом із мілітаризацією молоді окупанти одночасно вирішують ще одне питання – залучення дешевої робочої сили», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині закриють понад 100 шкіл у 2025 році.