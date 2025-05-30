Росіяни скинули на Дружківку авіабомбу

Дим після прильоту у Дружківці близько полудня 30 травня. Фото із соцмереж

У п'ятницю, 30 травня, близько полудня російські окупаційні війська завдали по Дружківці авіаудару. Звук потужного вибуху чули у всіх районах міста. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

За кілька хвилин до вибуху моніторингові канали попередили про запуск КАБів у бік Дружківки.

Місцеві паблики невдовзі опублікували фото диму після прильоту.

Попередньо, удару було завдано по промисловій зоні.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Це вже другий обстріл Дружківки за сьогоднішній день. Вранці, приблизно о 7:40, місто також зазнало російської атаки.

За повідомленням ДСНС, через російський удар сталася пожежа на території підприємства — горіла покрівля складської будівлі. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Постраждалих немає.