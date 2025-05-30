На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух

В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото

Потужний вибух пролунав на газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому Донецької області.

За повідомленням ТАСС із посиланням на оперативні служби, причиною вибуху став удар ЗСУ.

У місцевих пабликах очевидці пишуть про «вогонь до неба» та «чорний дим».

Українські представники силових структур на цю годину інформацію не коментували.

Раніше повідомлялося, що 1-а бригада оперативного призначення «Буревій» НГУ знищила російський польовий склад паливно-мастильних матеріалів.