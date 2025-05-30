Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри

Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео

29 травня для відбиття нічної атаки безпілотників на Одеську область Сили оборони України успішно застосували розроблений спеціалістами ГУР за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Навчання операторів цієї системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.



Після виявлення російського дрона українські бійці завдали удару по цілі. Новітній реактивний безпілотник РФ, ймовірно «Дань-М», знищений. Він упав у Чорне море.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військових заводів у Підмосков'ї 28 травня.