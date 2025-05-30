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«Спецоперація» у Владивостоці: російська влада заявила про вибух балона, але район — військова зона

30 травня 2025, 15:17

«Спецоперація» у Владивостоці: російська влада заявила про вибух балона, але район — військова зона

Перекриті дороги у районі Десантної бухти 30 травня 2025 року Перекриті дороги у районі Десантної бухти 30 травня 2025 року

Вранці у п'ятницю, 30 травня, у Владивостоці (РФ), в районі бухти Десантна, пролунали два потужні вибухи. За даними українських ЗМІ, це є результатом успішної операції розвідки України.

В результаті атаки були вражені жива сила, військова техніка та спеціальні засоби російських військових сил.

Влада Приморського краю спочатку повідомила про «нейтралізацію загрози» у Владивостоці, а потім уточнила, що причиною вибуху в районі бухти Десантна стало «займання пропан-бутанового балона в одному з автомобілів». Бухта знаходиться поруч із територією, де вже понад 20 років діє заборонена зона, створена навколо колишніх складів військової частини 56076. Про це пише російське видання «Агенство».

Заборонена зона, створена довкола колишніх складів військової частини 56076 у Владивостоці. Знімок: Агентство

Ця частина використовувалася з 1941 по 2004 рік, після чого була реорганізована та приєднана до структур Східного військового округу РФ. У районі берегової лінії досі залишаються будівлі, включаючи житловий будинок та об'єкт, схожий на старе паливосховище. За даними супутникових знімків та відкритих карток, на місці розташовані колишні склади пально-мастильних матеріалів.

Бухта активно використовується Тихоокеанським флотом для навчань: у 2024 та 2025 роках екіпажі великих десантних кораблів тренувалися тут у завантаженні та розвантаженні військової техніки.

Раніше потужний вибух пролунав на газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому Донецької області.

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