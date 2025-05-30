Китай відмовився прийняти супертанкер із російською нафтою

Біля берегів Китаю з 23 травня простоює супертанкер Big Star з 2,1 мільйона барелів російської нафти ESPO Blend на борту, пише Reuters.

Як показують дані британської біржі London Stock Exchange Group, Китай відмовився прийняти судно через зниження попиту на російську сировину та побоювання вторинних американських санкцій.

Піднебесна явно не має наміру ризикувати своєю економікою, з урахуванням наслідків торгівлі з Росією.

Китай на початку року до мінімуму скоротив морський імпорт нафти з РФ, на яку США в січні 2025 року наклали санкції, пише Ghall.

В той же час Китай активно співпрацює з Росією в бізнес-проєктах на тимчасово окупованих українських територіях.

Нагадаємо, китайські компанії інвестують у будівництво промислових об'єктів на тимчасово окупованій території Донецької області, що сприяє зміцненню російської окупаційної влади та дають Росії можливість заробляти в обхід західних санкцій.

Також Китай отримав подарунок від Путіна у вигляді знижки на газ 40%.