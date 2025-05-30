Український меморандум про мир: Келлог схвалив, а Москва мовчить до зустрічі у Стамбулі

Україна передала свої пропозиції щодо припинення вогню як Росії, так і Сполученим Штатам напередодні можливих переговорів наступного тижня, повідомляє The New York Times.



За інформацією видання, «високопоставлений український чиновник на умовах анонімності повідомив, що меморандум включає положення про припинення вогню на суші, у повітрі та на морі з міжнародним моніторингом з боку партнерів».



Росія, своєю чергою, заявила, що надасть свій меморандум лише під час наступного раунду переговорів у Стамбулі. Це викликало критику з боку Києва, який звинуватив Москву у затягуванні мирного процесу.



Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог підтвердив, що Вашингтон отримав український документ, але поки що чекає пропозицій у відповідь від Росії. Він також наголосив, що Україна не повинна відмовлятися від участі у переговорах, навіть якщо російська сторона не направить свій меморандум наперед. За його словами, український план складається з 22 пунктів, які він схарактеризував як «цілком розумні» та «непогані».



На пресконференції 30 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив разом із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, що Анкара готова прийняти новий раунд переговорів, проте дату зустрічі поки що не визначено.



Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російська делегація готова прибути до Туреччини у понеділок, але зміст меморандуму «не підлягає розголосу».

Нагадаємо, перші за три роки війни прямі переговори делегацій РФ та України відбулися 16 травня у Стамбулі. Представники Москви запропонували Києву знову зустрітися 2 червня.



Про прямі переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом може йти тільки після досягнення результатів на переговорах делегацій Росії та України. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.



