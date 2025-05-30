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Українські медики отримають 200 тисяч за роботу в селах та прифронтових зонах — умови

30 травня 2025, 15:57

Українські медики отримають 200 тисяч за роботу в селах та прифронтових зонах — умови

Кабінет міністрів України затвердив одноразову виплату у розмірі 200 тисяч гривень для випускників медичних вишів, які розпочнуть роботу в закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості чи зоні активних бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, 30 травня.

«Поряд із безпекою та обороною, інвестиції в людський капітал — це пріоритетна політика держави. Ми схвалюємо постанову про надання виплати у 200 тисяч гривень молодим медикам, які поїдуть працювати до сільських лікарень чи прифронтових регіонів», — зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, це рішення спрямоване на підтримку молодих спеціалістів та ліквідацію кадрового дефіциту у медицині на місцях.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, допомога надаватиметься випускникам, які з 2025 року завершили інтернатуру за лікарськими спеціальностями та уклали контракт терміном не менше трьох років на роботу в державних або комунальних медустановах у селах або на територіях, де продовжуються бойові.

Виплата буде доступна лише за умови працевлаштування:

  • на посади в установах, укомплектованих лікарями менш як на 75%;
  • на вакантні позиції, які розміщені на Єдиному вебпорталі вакансій у медустановах на дату подання документів випускником.

У Куп'янську Харківської області через постійні російські обстріли закрили останній медичний заклад.

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