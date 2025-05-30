Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський

По блокпосту на Сумщині вдарив російський безпілотник. Кадр із відео

Російський безпілотник «Ланцет» вдарив по блокпосту в Сумській області, де на той момент був поліцейський. Він вижив.

Відео влучання «Ланцета» показав військовий Михайло Скляр.

На ньому видно, як російський дрон влітає в будівлю блокпоста, під навісом якого у цей момент перебуває людина в жовтому жилеті, схожому на той, який поліцейські носять.

В результаті приміщення було зруйноване, а ось стан чоловіка з відео не можна визначити, тому що воно обривається.

Згодом вдалося з'ясувати, що чоловіком справді виявився поліцейський на ім'я Данило, пише сумське видання «Кордон. Медіа». Він зазнав поранення середньої тяжкості, але вижив. Його життю нічого не загрожує, і він незабаром повернеться на роботу.

Також наголошується, що це сталося кілька днів тому.