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«Верховний суд ДНР» засудив до майже 30 років колонії бійця «Азова»: його «звинувачують» в обстрілі села під Маріуполем

30 травня 2025, 16:36

«Верховний суд ДНР» засудив до майже 30 років колонії бійця «Азова»: його «звинувачують» в обстрілі села під Маріуполем

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Дмитру Кучерявому. Про це стало відомо із повідомлення «прокуратури ДНР».

Окупанти заявили, що нібито «у березні 2022 року Кучерявий спільно зі співслужбовцями здійснив мінометний обстріл села Бердянське».

«Внаслідок обстрілу подружній парі вдалося сховатися від уламків мін. Три житлові будинки отримали пошкодження», – сказали у фейковому відомстві.

Псевдосуд «засудив» бійця «Азова» до 29 років та 4 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у травні «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» полоненому громадянину Австралії Оскару Дженкінсу, який воював на боці України.

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