Російське МНС займеться відновленням радянських бомбосховищ, пише Moscow Times із посиланням на російські ЗМІ.



У відомстві журналістам повідомили, що сьогодні відновлюватиметься система цивільної оборони, «актуальність якої ще більше зросла». Для цього в Мінфіну запрошено 155 мільярдів рублів.



За словами глави російського МНС Куренкова, це щоб «захистити максимальну кількість населення як від військових загроз, так і від надзвичайних ситуацій».

Також повідомляється, що в Курській та Білгородській областях – гостра нестача укриттів.

Нагадаємо, Україна вперше застосувала у бою багаторазовий дрон-носій із штучним інтелектом GOGOL-M. Це виключно українська розробка, працює без навігації та самостійно обирає мету.