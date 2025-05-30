Адвокат ексглави Слов'янська Нелі Штепи просить зупинити провадження через її хворобу

Колишній мер Слов'янська Донецької області Неля Штепа

Адвокат Нелі Штепи (Супрун) Олександр Тананакін подав до суду клопотання про зупинення розгляду справи проти неї у зв'язку зі станом її здоров'я. Про це пише видання Watchers.

Зазначається, що справа вже понад десять років передається з одного суду до іншого. А Київський райсуд Полтави, куди його передали у 2022 році, поки що не розпочав розгляд по суті.

Штепе інкримінують зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та створення терористичної організації.

«Станом на даний момент вона хворіє і через стан здоров'я не може відвідувати судові засідання», — заявив адвокат.

Щодо Нелі Штепи досі діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд призначив його ще 21 липня 2021 року, хоча на початку розгляду справи вона була під вартою.