МЗС Туреччини запропонувало до фінальних мирних перемовин підключити Ердогана

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан запропонував після другого раунду переговорів між Росією та Україною зустріч чотирьох лідерів - Реджепа Тайпа Ердогана, Володимира Путіна, Трампа та Володимира Зеленського. За його словами, така зустріч могла б стати фіналом переговорного процесу, пише Daily News.

Свою пропозицію Хакан Фідан озвучив сьогодні, 30 травня, під час візиту до Києва.

«Ми щиро вважаємо, що можна завершити перші та другі прямі переговори у Стамбулі зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана», — зазначив голова турецького зовнішньополітичного відомства.

«Ми можемо або заплющити очі на продовження цієї війни, або досягти міцного миру до кінця року... Очікування припинення вогню і світу зросли», - резюмував Фідан.

Нагадаємо, Україна передала свої пропозиції щодо припинення вогню як Росії, так і Сполученим Штатам напередодні можливих переговорів наступного тижня.