Економіка Донецької області підраховує збитки від війни: цифра наближається до трильйона гривень

Наслідки обстрілу одного з промислових підприємств Краматорська восени 2022 року

Понад 7,6 тис. суб'єктів господарювання (підприємств) були змушені переїхати з Донецької області в безпечніші регіони України, щоб зберегти життя співробітників і продовжити роботу. Серед них — близько 5,7 тис. фізосіб-підприємців та 1,9 тис. юридичних. Про це йдеться у стратегії розвитку регіону, створеної Донецькою обласною військовою адміністрацією.



Через релокацію бізнесу бюджети всіх рівнів на Донеччині недоотримали понад 4 млрд грн податків, що становить 9,2% від загального обсягу недонадходжень.



За попередніми оцінками, з початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році та станом на 1 січня 2025 року, збитки реального сектору економіки регіону склали майже 983 млрд грн. Зокрема:

промислові підприємства зазнали втрат на суму 857,2 млрд грн,

енергетичний та газовий сектори — 118,8 млрд грн,

аграрний сектор — 5,1 млрд грн,

транспорт — 1,5 млрд грн.

Всупереч ситуації, у регіоні на початку року продовжували працювати 109 комунальних підприємств та установ, які перебувають в управлінні структурних підрозділів обласної адміністрації. З них 47 юридичних осіб було евакуйовано до інших областей України — переважно до Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Хмельницької та Кіровоградської.



Станом на початок 2025 року, на Донеччині пошкоджено або зруйновано 105 402 об'єкти інфраструктури загальною площею 26,3 млн м². З них понад 58,5 тис. об'єктів мають суттєві руйнування.



Через регулярні обстріли з боку російської армії ці цифри, ймовірно, збільшилися до кінця травня. Реальні масштаби руйнувань можуть бути ще вищими, оскільки повна інвентаризація неможлива через окупацію і бойові дії.



Варто зазначити, що регіон вже вдруге втрачає інфраструктуру, відновлену після бойових дій 2014-2015 років.

У березні стало відомо, що українські атаки на російську енергетику з вересня 2024 по лютий 2025 завдали збитків на 60 мільярдів рублів, або 658 мільйонів доларів.