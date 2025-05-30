Школи Донеччини цього року закінчили 74,5 тисяч учнів

На Донеччині завершився 2024–2025 навчальний рік — уже четвертий з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



«Попри постійні погрози, дистанційний формат та численні виклики, освітній процес у регіоні не зупинявся, а школярі продовжували навчатися та досягали високих результатів», — заявили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Цього року навчання закінчили 74,5 тисяч учнів.

Свідоцтва про повну загальну середню освіту отримають 6377 випускників 11 класів, з них 715 — особливого зразка.

Свідоцтва про базову середню освіту отримають 8699 дев'ятикласників, з них 908 — особливого зразка.



Учні з Донеччини протягом року вибороли низку нагород в олімпіадах:

– 12 дипломів переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (у Великоновосілківській, Краматорській, Лиманській, Маріупольській, Мар'їнській, Новогродівській, Покровській та Торецькій громадах);

– 8 дипломів фінального етапу Міжнародного конкурсу з українознавства;

– 2 дипломи Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

– 12 дипломів фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.



Крім того, 27 учнів стали переможцями ІV етапу Всеукраїнських олімпіад та ІІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук України.

Близько 277 тисяч людей продовжують проживати на підконтрольній українській владі території Донецької області. Серед них — 20 953 дитини.