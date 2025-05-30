Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times

Під час нещодавнього візиту президента Росії Володимира Путіна до Курської області Кремль заявив, що його вертоліт зазнав атаки українських безпілотників. Однак, за даними розслідування The Moscow Times, це було частиною ретельно спланованої інформаційної кампанії, спрямованої на демонстрацію особистої відваги глави держави.



За інформацією видання, чотири чинних і колишніх російських чиновники, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що інцидент був інсценований для підвищення патріотичних настроїв серед росіян, які відчувають наслідки війни. Одне з джерел зазначило: «Росіяни, дорогі, дивіться. Сам президент Путін страждає, мучиться і навіть ризикує своїм життям. Ваші проблеми — дрібниці. Терпіть».



Хоча офіційні особи стверджували, що Путін подорожував на гелікоптері, супроводжуваному винищувачами, і опинився в «епіцентрі відбиття масованої атаки ворожих дронів», насправді поїздка відбувалася в умовах суворої секретності й була оприлюднена тільки після повернення президента до Москви.



Журналіст «Коммерсанта» Андрій Колесников, відомий своїми репортажами з пулу Кремля, згадав про атаку на вертоліт Путіна у своєму звіті про поїздку. Однак, як з'ясувало The Moscow Times, Колесніков не був присутній у Курську, а його стаття ґрунтувалася на вторинних джерелах і не містила явної вказівки на його відсутність.



Крім того, зйомка візиту відрізнялася від звичної якості: відео було записано не професійними операторами Кремля, а, за словами джерел, як мінімум одним співробітником служби безпеки. Це призвело до помітного зниження якості зображення і звуку.



Колишній офіцер Федеральної служби охорони Віталій Брижатий зазначив, що реальні заходи безпеки навколо Путіна набагато суворіші, ніж це видається публіці: «Він не довіряє навіть своїм людям [зі служб безпеки]. Він довіряє тільки своєму найближчому оточенню».



Військові експерти також висловили сумнів у справжності інциденту. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що якби така атака справді сталася, це означало б серйозний провал у роботі служб безпеки, і всі відповідальні особи мали б бути звільнені.



Таким чином, на думку аналітиків, інсценування атаки на гелікоптер Путіна слугувало цілям внутрішньої пропаганди, зображуючи президента як героя, готового ризикувати своїм життям, і одночасно підкреслюючи ефективність роботи служб безпеки в умовах підвищеної загрози.

Нагадаємо, Путін відвідав Курську область 20 травня, але офіційно про його візит туди оголосили лише наступного дня. Тоді на РосТВ заявили, що гелікоптер Путіна потрапив в епіцентр відбиття атаки БПЛА на Курську область.

Також повідомлялося, що глава Кремля нібито планує відвідати окуповані Донецьку та Луганську області України.