Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times

30 травня 2025, 21:00

Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times

Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times

Під час нещодавнього візиту президента Росії Володимира Путіна до Курської області Кремль заявив, що його вертоліт зазнав атаки українських безпілотників. Однак, за даними розслідування The Moscow Times, це було частиною ретельно спланованої інформаційної кампанії, спрямованої на демонстрацію особистої відваги глави держави.

За інформацією видання, чотири чинних і колишніх російських чиновники, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що інцидент був інсценований для підвищення патріотичних настроїв серед росіян, які відчувають наслідки війни. Одне з джерел зазначило: «Росіяни, дорогі, дивіться. Сам президент Путін страждає, мучиться і навіть ризикує своїм життям. Ваші проблеми — дрібниці. Терпіть».

Хоча офіційні особи стверджували, що Путін подорожував на гелікоптері, супроводжуваному винищувачами, і опинився в «епіцентрі відбиття масованої атаки ворожих дронів», насправді поїздка відбувалася в умовах суворої секретності й була оприлюднена тільки після повернення президента до Москви.

Журналіст «Коммерсанта» Андрій Колесников, відомий своїми репортажами з пулу Кремля, згадав про атаку на вертоліт Путіна у своєму звіті про поїздку. Однак, як з'ясувало The Moscow Times, Колесніков не був присутній у Курську, а його стаття ґрунтувалася на вторинних джерелах і не містила явної вказівки на його відсутність.

Крім того, зйомка візиту відрізнялася від звичної якості: відео було записано не професійними операторами Кремля, а, за словами джерел, як мінімум одним співробітником служби безпеки. Це призвело до помітного зниження якості зображення і звуку.

Колишній офіцер Федеральної служби охорони Віталій Брижатий зазначив, що реальні заходи безпеки навколо Путіна набагато суворіші, ніж це видається публіці: «Він не довіряє навіть своїм людям [зі служб безпеки]. Він довіряє тільки своєму найближчому оточенню».

Військові експерти також висловили сумнів у справжності інциденту. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що якби така атака справді сталася, це означало б серйозний провал у роботі служб безпеки, і всі відповідальні особи мали б бути звільнені.

Таким чином, на думку аналітиків, інсценування атаки на гелікоптер Путіна слугувало цілям внутрішньої пропаганди, зображуючи президента як героя, готового ризикувати своїм життям, і одночасно підкреслюючи ефективність роботи служб безпеки в умовах підвищеної загрози.

Нагадаємо, Путін відвідав Курську область 20 травня, але офіційно про його візит туди оголосили лише наступного дня. Тоді на РосТВ заявили, що гелікоптер Путіна потрапив в епіцентр відбиття атаки БПЛА на Курську область.

Також повідомлялося, що глава Кремля нібито планує відвідати окуповані Донецьку та Луганську області України.

ТЕГИ

Інше
Володимир Путін

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
16:28
Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Україні дозволили далекобійні удари. Трамп пригрозив санкціями Путіну
21:39
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти підозрюють у «фінансуванні "Азова"»
усі новини
21:00
Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times
19:27
В Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила у «зраді»
19:08
Школи Донеччини цього року закінчили 74,5 тисяч учнів
18:24
Економіка Донецької області підраховує збитки від війни: цифра наближається до трильйона гривень
18:24
Високопосадовці зможуть уникнути антикорупційних перевірок після звільнення — законопроєкт
17:13
МЗС Туреччини запропонувало до фінальних мирних перемовин підключити Ердогана
16:52
Адвокат ексглави Слов'янська Нелі Штепи просить зупинити провадження через її хворобу
16:38
155 мільярдів на бункери: У Росія відновлять радянські бомбосховища
16:36
«Верховний суд ДНР» засудив до майже 30 років колонії бійця «Азова»: його «звинувачують» в обстрілі села під Маріуполем
16:31
Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
15:57
Українські медики отримають 200 тисяч за роботу в селах та прифронтових зонах — умови
15:45
Китай відмовився прийняти супертанкер із російською нафтою
15:42
Український меморандум про мир: Келлог схвалив, а Москва мовчить до зустрічі у Стамбулі
15:17
«Спецоперація» у Владивостоці: російська влада заявила про вибух балона, але район — військова зона
15:14
Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
14:51
У Кремлі назвали умови для зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа
14:28
Російська армія вдарила по місту Білицьке на Донеччині: загорілася п'ятиповерхівка
14:14
У Костянтинівському УГГ спростували чутки про відключення газу з 1 червня
13:50
Удар «шахеда» по п'ятиповерхівці у Білозерському: зруйновані три верхні поверхи, під завалами можуть бути люди
усі новини
ВІДЕО
По блокпосту на Сумщині вдарив російський безпілотник. Кадр із відео Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
30 травня, 16:31
Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
30 травня, 15:14
В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
30 травня, 14:55
Знищений російський склад ПММ. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
30 травня, 09:52
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада «Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
30 травня, 09:18
На Луганщині окупанти схопили громадянина України На Луганщині окупанти схопили громадянина України
30 травня, 00:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір