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У поліцію Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства

30 травня 2025, 22:28

У поліцію Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства

Увечері 29 травня у Краматорську на лінію «102» надійшов виклик про домашнє насильство. Дзвонила повідомила, що її син чинить на неї психологічний тиск. Про це повідомили у поліції Донецької області.

Прибувши на місце події, патрульні встановили, що 54-річний чоловік ображав жінку, принижував її та загрожував фізичною розправою.

На порушника було складено протокол за ч. 3 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частинами першою чи другою цієї статті). Також щодо нього було складено протокол про тримання під вартою  терміном 10 діб.

У поліції нагадали, куди можна звернутися за допомогою:

  • Безплатна національна гаряча лінія щодо запобігання та протидії домашньому насильству — 116 123 (з мобільних).
  • Безплатна гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства — 15-47.
  • 102 — поліція.
  • Чат-бот МВС: https://t.me/police_helpbot у месенджері Telegram.

У ніч на 4 березня патрульні Краматорська на Донеччині склали одразу два протоколи за фактами домашнього насильства. Так, на лінію 102 надійшло 2 виклики від жінок, які поскаржилися на загрозу з боку близьких.

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