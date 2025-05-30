У поліцію Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства

Увечері 29 травня у Краматорську на лінію «102» надійшов виклик про домашнє насильство. Дзвонила повідомила, що її син чинить на неї психологічний тиск. Про це повідомили у поліції Донецької області.



Прибувши на місце події, патрульні встановили, що 54-річний чоловік ображав жінку, принижував її та загрожував фізичною розправою.



На порушника було складено протокол за ч. 3 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частинами першою чи другою цієї статті). Також щодо нього було складено протокол про тримання під вартою терміном 10 діб.



У поліції нагадали, куди можна звернутися за допомогою:

Безплатна національна гаряча лінія щодо запобігання та протидії домашньому насильству — 116 123 (з мобільних).

Безплатна гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства — 15-47.

102 — поліція.

Чат-бот МВС: https://t.me/police_helpbot у месенджері Telegram.

У ніч на 4 березня патрульні Краматорська на Донеччині склали одразу два протоколи за фактами домашнього насильства. Так, на лінію 102 надійшло 2 виклики від жінок, які поскаржилися на загрозу з боку близьких.