Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити

Так званий «прем'єр-міністр ДНР» Андрій Чортков закликав мешканців тимчасово окупованої частини Донецької області скоротити полив городів, щоб економити воду. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



Чортков визнав, що в регіоні існують серйозні проблеми з водопостачанням, проте основною причиною дефіциту назвав настання літнього сезону.



При цьому причин хронічного браку води та системних збоїв у забезпеченні водопостачанням на окупованих територіях псевдочиновник не уточнив.

У тимчасово окупованих містах Донецької області мешканці отримують воду один раз на два дні, максимум на дві години, і у висотках далі за третій поверх вона не доходить.



Раніше повідомлялося про низьку якість води, яка подається до будинків мешканців окупації.



В угрупуванні «ДНР» продовжують критикувати роботу комунального підприємства «Вода Донбасу» за нерозв'язані проблеми, з якими вже кілька років стикаються мешканці окупованої території Донецької області.