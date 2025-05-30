Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років

Політика



Україна передала свої пропозиції щодо припинення вогню як Росії, так і США. Росія, у свою чергу, заявила, що надасть свій меморандум лише під час наступного раунду переговорів у Стамбулі.



Спецпосланець Трампа Кіт Келлог назвав обґрунтованим занепокоєння Росії розширенням НАТО і заявив, що вступ України до альянсу «не обговорюється».



Під час недавнього візиту президента Росії Володимира Путіна до Курської області Кремль заявив, що його вертоліт зазнав атаки українських безпілотників. Однак, за даними розслідування The Moscow Times, це було частиною ретельно спланованої інформаційної кампанії.



Економіка



За попередніми оцінками, з початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році та станом на 1 січня 2025 року, збитки реального сектору економіки Донецької області становили майже 983 млрд гривень.



Суспільство



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок бійцю 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Дмитру Кучерявому. Полоненого бійця «Азова» засудили до 29 років та 4 місяців позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.



Адвокат Нелі Штепи (Супрун) Олександр Тананакін подав до суду клопотання про зупинення розгляду справи проти неї у зв'язку зі станом її здоров'я. Зазначається, що справа вже понад десять років передається з одного суду до іншого. А Київський райсуд Полтави, куди його передали 2022 року, поки що не розпочав розгляд по суті.



Російське МНС займеться відновленням радянських бомбосховищ. У відомстві журналістам повідомили, що відновлюватиметься система цивільної оборони, «актуальність якої ще більше зросла». Для цього в Мінфіну запрошено 155 мільярдів рублів.



Так званий прем'єр-міністр «ДНР» Андрій Чортков визнав серйозні проблеми з водопостачанням і закликав мешканців тимчасово окупованої частини Донецької області скоротити полив городів, аби економити воду.



Бойові дії



Вночі окупанти атакували Харків дронами, постраждали троє людей, пошкоджено 39 тролейбусів та 33 багатоквартирні будинки. Внаслідок удару армії РФ по місту Білицьке на Донеччині спалахнула п'ятиповерхівка. У Білозерському внаслідок удару в одному з під'їздів зруйновано три верхні поверхи, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.



Армія РФ окупувала села Троїцьке та Романівка Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Троїцьке знаходиться біля кордону із Дніпропетровською областю.



Потужний вибух пролунав на газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому Донецької області. За повідомленням ТАСС із посиланням на оперативну службу, причиною вибуху став удар ЗСУ.