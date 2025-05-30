Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років

30 травня 2025, 23:17

Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років

Політика

 Україна передала свої пропозиції щодо припинення вогню як Росії, так і США. Росія, у свою чергу, заявила, що надасть свій меморандум лише під час наступного раунду переговорів у Стамбулі.

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог назвав обґрунтованим занепокоєння Росії розширенням НАТО і заявив, що вступ України до альянсу «не обговорюється».

Під час недавнього візиту президента Росії Володимира Путіна до Курської області Кремль заявив, що його вертоліт зазнав атаки українських безпілотників. Однак, за даними розслідування The Moscow Times, це було частиною ретельно спланованої інформаційної кампанії.

Економіка

 За попередніми оцінками, з початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році та станом на 1 січня 2025 року, збитки реального сектору економіки Донецької області становили майже 983 млрд гривень.

Суспільство

 Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок бійцю 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Дмитру Кучерявому. Полоненого бійця «Азова» засудили до 29 років та 4 місяців позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Адвокат Нелі Штепи (Супрун) Олександр Тананакін подав до суду клопотання про зупинення розгляду справи проти неї у зв'язку зі станом її здоров'я. Зазначається, що справа вже понад десять років передається з одного суду до іншого. А Київський райсуд Полтави, куди його передали 2022 року, поки що не розпочав розгляд по суті.

Російське МНС займеться відновленням радянських бомбосховищ. У відомстві журналістам повідомили, що відновлюватиметься система цивільної оборони, «актуальність якої ще більше зросла». Для цього в Мінфіну запрошено 155 мільярдів рублів.

Так званий прем'єр-міністр «ДНР» Андрій Чортков визнав серйозні проблеми з водопостачанням і закликав мешканців тимчасово окупованої частини Донецької області скоротити полив городів, аби економити воду.

Бойові дії

 Вночі окупанти атакували Харків дронами, постраждали троє людей, пошкоджено 39 тролейбусів та 33 багатоквартирні будинки. Внаслідок удару армії РФ по місту Білицьке на Донеччині спалахнула п'ятиповерхівка. У Білозерському внаслідок удару в одному з під'їздів зруйновано три верхні поверхи, під завалами можуть перебувати ще двоє людей.

Армія РФ окупувала села Троїцьке та Романівка Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Троїцьке знаходиться біля кордону із Дніпропетровською областю.

Потужний вибух пролунав на газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому Донецької області. За повідомленням ТАСС із посиланням на оперативну службу, причиною вибуху став удар ЗСУ.

ТЕГИ

Інше
головне за день
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
16:28
Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА
11:21
РФ впроваджує у школах на ТОТ підручники з дронів
23:01
У захопленому Маріуполі розпилюють на металолом машинобудівного гіганта «Азовмаш»: у міськраді розповіли, що відомо
усі новини
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
22:28
У поліцію Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства
21:55
Трамп дуже розчарований Путіним — сенатор Грем
21:00
Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times
19:27
В Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила у «зраді»
19:08
Школи Донеччини цього року закінчили 74,5 тисяч учнів
18:24
Економіка Донецької області підраховує збитки від війни: цифра наближається до трильйона гривень
18:24
Високопосадовці зможуть уникнути антикорупційних перевірок після звільнення — законопроєкт
17:13
МЗС Туреччини запропонувало до фінальних мирних перемовин підключити Ердогана
16:52
Адвокат ексглави Слов'янська Нелі Штепи просить зупинити провадження через її хворобу
16:38
155 мільярдів на бункери: У Росія відновлять радянські бомбосховища
16:36
«Верховний суд ДНР» засудив до майже 30 років колонії бійця «Азова»: його «звинувачують» в обстрілі села під Маріуполем
16:31
Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
15:57
Українські медики отримають 200 тисяч за роботу в селах та прифронтових зонах — умови
15:45
Китай відмовився прийняти супертанкер із російською нафтою
15:42
Український меморандум про мир: Келлог схвалив, а Москва мовчить до зустрічі у Стамбулі
15:17
«Спецоперація» у Владивостоці: російська влада заявила про вибух балона, але район — військова зона
15:14
Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
усі новини
ВІДЕО
По блокпосту на Сумщині вдарив російський безпілотник. Кадр із відео Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
30 травня, 16:31
Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
30 травня, 15:14
В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
30 травня, 14:55
Знищений російський склад ПММ. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
30 травня, 09:52
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада «Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
30 травня, 09:18
На Луганщині окупанти схопили громадянина України На Луганщині окупанти схопили громадянина України
30 травня, 00:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір