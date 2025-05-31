Через війну майже мільйон гектарів землі на Донеччині — під загрозою

Щоб відновити та розвивати сільське господарство після руйнувань на Донеччині потрібно провести цілу низку робіт — від розмінування полів до відновлення та догляду за землею. Про це йдеться у стратегії розвитку регіону, створеної Донецькою обласною військовою адміністрацією.
На сьогодні розмінування потребують майже 952 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Площа 952 тис. гектарів можна порівняти з площею десятків великих міст Донбасу — наприклад, на ній могло б уміститися понад 25 міст Донецьк або 80 міст Краматорськ.
Відповідно до стратегії розвитку, на Донеччині насамперед потрібно знешкодити 61,5 тисячі гектарів — це землі, які можна повернути в роботу найшвидше.
Окрім розмінування, необхідно відновити 72 тисячі гектарів пошкоджених ділянок, законсервувати 147 тисяч гектарів непотрібних чи забруднених земель, а також покращити статки ще 3 тисяч гектарів малородючих угідь.
Понад 55 тисяч гектарів, що знаходяться поблизу лінії фронту, також мають бути обстежено. Якщо вони непридатні для сільського господарства, їх планують передати під створення лісосмуг — це допоможе екології та стане бар'єром для вітрів та ерозії.
Ще один напрямок — вирощування енергетичних рослин. Це культури, які можна використовувати як паливо чи сировину для меблів. Такий підхід дозволить ефективно використовувати землі, які поки що не підходять для традиційного землеробства.
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