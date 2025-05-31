Через війну майже мільйон гектарів землі на Донеччині — під загрозою

Щоб відновити та розвивати сільське господарство після руйнувань на Донеччині потрібно провести цілу низку робіт — від розмінування полів до відновлення та догляду за землею. Про це йдеться у стратегії розвитку регіону, створеної Донецькою обласною військовою адміністрацією.



На сьогодні розмінування потребують майже 952 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Площа 952 тис. гектарів можна порівняти з площею десятків великих міст Донбасу — наприклад, на ній могло б уміститися понад 25 міст Донецьк або 80 міст Краматорськ.



Відповідно до стратегії розвитку, на Донеччині насамперед потрібно знешкодити 61,5 тисячі гектарів — це землі, які можна повернути в роботу найшвидше.



Окрім розмінування, необхідно відновити 72 тисячі гектарів пошкоджених ділянок, законсервувати 147 тисяч гектарів непотрібних чи забруднених земель, а також покращити статки ще 3 тисяч гектарів малородючих угідь.



Понад 55 тисяч гектарів, що знаходяться поблизу лінії фронту, також мають бути обстежено. Якщо вони непридатні для сільського господарства, їх планують передати під створення лісосмуг — це допоможе екології та стане бар'єром для вітрів та ерозії.



Ще один напрямок — вирощування енергетичних рослин. Це культури, які можна використовувати як паливо чи сировину для меблів. Такий підхід дозволить ефективно використовувати землі, які поки що не підходять для традиційного землеробства.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець. Сума - 1,9 млрд гривень. З початку 2025 року зареєстрували 735 ландшафтних пожеж в окупованій Луганській області.