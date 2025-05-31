Вибухи та пожежі в Курській області: Росія заявила про атаку дронів

У Курській області Росії лунають вибухи. Зафіксовано серію атак безпілотників. Внаслідок ударів та падіння уламків у місті Рильськ було пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, перші вибухи пролунали 30 травня близько 23.00. Жителі Рильська, Льгова та Курчатова також повідомили про звуки прольоту дронів. Напередодні місцевий оперативний штаб уже попереджав про можливу атаку з повітря.

За інформацією прокремлівських джерел, у Рильську в результаті атаки спалахнули готель, квартира в житловому будинку та автомобіль. Водночас незалежне видання «Пепел» стверджує, що «приліт» припав за місцем дислокації російських військових.

Підтвердження цієї інформації на цей час немає.

Нагадаємо, що 25 травня безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, внаслідок чого пошкоджено цех підприємства.



Як повідомлялося, вночі та вранці 28 травня безпілотники атакували Підмосков'я.