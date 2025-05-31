Вночі РФ атакувала Харківщину, Донеччину та Сумщину: скільки дронів та ракет збито

У ніч на 31 травня Україна зазнала великої повітряної атаки. Війська РФ випустили 114 засобів повітряного нападу, у тому числі 107 ударних дронів Shahed («Шахед»), ракети та безпілотники-імітатори. Основними цілями стали Харківська, Сумська та Донецька області.



Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, до ранку суботи силами ППО вдалося збити 69 дронів і 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще 30 безпілотників було придушено засобами радіоелектронної боротьби. Усього знищено або нейтралізовано 99 повітряних цілей.



Атака йшла з різних напрямів: з території Росії — Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму (Чауда). Використовувалися також 2 ударні реактивні БпЛА з Білгородської області та 2 зенітні ракети С-300.



Попри ефективність ППО, у 13 населених пунктах зафіксовано влучення в результаті атаки.

У відбитті удару брали участь підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

Також уночі в Курській області Росії відбулася атака безпілотників. Вночі 30 травня російські війська завдали ударів по Краматорську та Слов'янську.