Борги за газ без споживання: «Донецькоблгаз» пояснив, як уникнути зайвих рахунків тим, хто виїхав

Мешканці Донецької області, які евакуювалися з прифронтових населених пунктів, продовжують отримувати рахунки за розподіл газу, попри те, що не користуються газопостачанням — деякі вже понад рік.
У компанії «Донецькоблгаз» пояснили, як уникнути подальших нарахувань та накопичення боргів, пише 6262.com.ua.
Все залежить від того, чи є в будинку лічильник:
Якщо ви не бажаєте зберігати підключення до газорозподільної системи, можна розірвати договір відповідно до законодавства. Це повністю припиняє нарахування, але в майбутньому — при поверненні — доведеться укласти новий договір, оформити технічні умови, проєктну документацію та сплатити підключення до мережі.
При поверненні додому та необхідності відновити газопостачання потрібно буде пройти повну процедуру оформлення: укласти новий договір, погодити проєкт, подати необхідні документи та сплатити підключення.
За додатковою інформацією та консультаціями можна безплатно звернутися до контакт-центру АТ «Донецькоблгаз» за телефоном: 0-800-100-104.
У чатах Костянтинівки 30 травня з'явилися повідомлення про можливе відключення газу з 1 червня. Офіційно ця інформація не підтвердилась.