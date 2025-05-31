Борги за газ без споживання: «Донецькоблгаз» пояснив, як уникнути зайвих рахунків тим, хто виїхав

Мешканці Донецької області, які евакуювалися з прифронтових населених пунктів, продовжують отримувати рахунки за розподіл газу, попри те, що не користуються газопостачанням — деякі вже понад рік.

У компанії «Донецькоблгаз» пояснили, як уникнути подальших нарахувань та накопичення боргів, пише 6262.com.ua.

Що робити, щоби не платити за розподіл газу?

Все залежить від того, чи є в будинку лічильник:

Якщо є лічильник , абонентам необхідно щомісяця передавати одні й самі показання приладу. Це допоможе уникнути помилкових нарахувань за невитрачений газ.

, абонентам необхідно щомісяця передавати одні й самі показання приладу. Це допоможе уникнути помилкових нарахувань за невитрачений газ. Якщо лічильника немає, ще до евакуації рекомендується опломбувати газове обладнання. Такий захід значно зменшує нарахування за розподіл газу та дозволяє зберегти договір без його розірвання. Однак опломбування можна провести лише за фізичного доступу до приміщення, тому про це потрібно подбати заздалегідь.

Як повністю припинити нарахування?

Якщо ви не бажаєте зберігати підключення до газорозподільної системи, можна розірвати договір відповідно до законодавства. Це повністю припиняє нарахування, але в майбутньому — при поверненні — доведеться укласти новий договір, оформити технічні умови, проєктну документацію та сплатити підключення до мережі.

Що робити при поверненні?

При поверненні додому та необхідності відновити газопостачання потрібно буде пройти повну процедуру оформлення: укласти новий договір, погодити проєкт, подати необхідні документи та сплатити підключення.

Куди звертатись?

За додатковою інформацією та консультаціями можна безплатно звернутися до контакт-центру АТ «Донецькоблгаз» за телефоном: 0-800-100-104.

У чатах Костянтинівки 30 травня з'явилися повідомлення про можливе відключення газу з 1 червня. Офіційно ця інформація не підтвердилась.