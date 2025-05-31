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Понад 3 тисячі обстрілів за добу: наслідки російських атак на Донецьку область

31 травня 2025, 10:50

Понад 3 тисячі обстрілів за добу: наслідки російських атак на Донецьку область

Наслідки російського обстрілу Донецької області в ніч проти 31 травня 2025 року Наслідки російського обстрілу Донецької області в ніч проти 31 травня 2025 року

Минулої доби, 30 травня, російські війська вбили 5 мирних жителів Донецької області і поранили ще 9, у тому числі дитину. Про це повідомляє поліція Донеччини.

Загалом зафіксовано 3386 обстрілів по лінії фронту та цивільній інфраструктурі. Під вогнем опинилися 19 населених пунктів, пошкоджено 52 об'єкти, включаючи 31 житловий будинок.

У Білозерському внаслідок атаки дрона багатоповерхівкою загинули двоє мирних жителів, ще двоє — поранені, серед них дитина.

У Покровську вбито трьох цивільних, одна людина дістала поранення. Пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

У Дружківці війська РФ вдарили із ЗРК С-300 та дрону «Герань-2», постраждали троє мешканців, пошкоджено три будинки, промислове підприємство та нежитлове приміщення.

У Миколаєві пошкоджено 13 житлових будинків та магазин.

У Костянтинівці дронами пошкоджено приватний будинок та шиномонтаж. В Іванопіллі дві авіабомби зруйнували дев'ять приватних будинків. У Слов'янську постраждало підприємство, у Лимані — цивільний автомобіль.

У Добропіллі дрон уразив житловий будинок та два авто. У Білицькому пошкоджено п'ятиповерхівку. У Новому Донбасі дрон зруйнував навчальний заклад, у Новотроїцькому — потрапив до цивільної вантажівки.

Вже після опівночі окупант знову атакував: поранення дістали троє мирних жителів — один у Слов'янську та двоє у Новодонецькому.

У ніч на 31 травня Україна зазнала великої повітряної атаки. Війська РФ випустили 114 засобів повітряного нападу, у тому числі 107 ударних дронів Shahed («Шахед»), ракети та безпілотники-імітатори. Основними цілями стали Харківська, Сумська та Донецька області.

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