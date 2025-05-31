Трагедія у Запорізькій області: після авіаудару загинула дівчинка, юнак — у реанімації

У ніч проти 30 травня внаслідок російського авіаудару по Пологівському району Запорізької області загинула 9-річна дівчинка. Також постраждав 16-річний підліток — у нього діагностовано множинні травми, контузію та ампутацію ноги. Наразі лікарі борються за його життя. Про це повідомили у Національній поліції.

Протягом доби російські війська завдали по території області 40 авіаударів, застосували 376 безпілотників (в основному типу FPV), 7 разів обстріляли з РСЗВ та провели 205 артобстрілів.

Поліція зафіксувала факти воєнних злочинів та відкрила кримінальні провадження.

Минулої доби, 30 травня, російські війська вбили 5 мирних жителів Донецької області і поранили ще 9, у тому числі дитини.