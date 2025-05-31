Ще 11 сіл на Сумщині підлягають обов'язковій евакуації — загроза з боку РФ зростає

У Сумській області оголошено обов'язкову евакуацію ще з 11 населених пунктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Рішення прийняте через постійну загрозу життю громадян внаслідок обстрілів прикордонних громад», — зазначив Григоров у Facebook.



Евакуації підлягають мешканці наступних сіл:

Горобівка (Річківська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопольська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська громада).

Жителям надається безплатний транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове житло та соцвиплати.



Глава ОВА наголосив, що відкладати рішення про евакуацію небезпечно: «Залишатися в зоні постійної загрози — це ризик для вашого життя та здоров'я».



На сьогодні під обов'язкову евакуацію на Сумщині підпадають уже 213 населених пунктів.

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