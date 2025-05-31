Ще 11 сіл на Сумщині підлягають обов'язковій евакуації — загроза з боку РФ зростає

У Сумській області оголошено обов'язкову евакуацію ще з 11 населених пунктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Рішення прийняте через постійну загрозу життю громадян внаслідок обстрілів прикордонних громад», — зазначив Григоров у Facebook.
Евакуації підлягають мешканці наступних сіл:
Жителям надається безплатний транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове житло та соцвиплати.
Глава ОВА наголосив, що відкладати рішення про евакуацію небезпечно: «Залишатися в зоні постійної загрози — це ризик для вашого життя та здоров'я».
На сьогодні під обов'язкову евакуацію на Сумщині підпадають уже 213 населених пунктів.
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