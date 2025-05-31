Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків

У тимчасово окупованому Донецьку у травні відбулася так звана «стратегічна сесія» пропагандистського проєкту «Старший брат». У рамках цього проєкту угруповання «ДНР» працює «зі важкими підлітками».



Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, захід використовується як інструмент примусу підлітків до праці під виглядом «трудотерапії» — фактично це примусова робота «на благо батьківщини» або «для фронту».



Особлива увага у рамках цього проєкту приділяється молодим людям із проукраїнською позицією. Їх оголошують «проблемними», спрямовують на «профілактичні заходи» чи «перевиховання» у мілітаризовані організації з метою психологічного придушення та підриву їхньої здатності до опору.



Центр наголошує, що подібні програми є частиною широкої стратегії Кремля: знищення української національної ідентичності у дітей, нав'язування російських наративів та перетворення підлітків на частину мобілізаційного ресурсу для майбутніх воєн.

Донецький державний університет (ДонДУ), який перебуває під окупацією, підписав угоду про співпрацю з прокремлівською молодіжною організацією «Рух Перших».