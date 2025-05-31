Десятки тонн зерна знищено, загинули сотні тварин: наслідки удару по фермі на Сумщині

У ніч проти 31 травня російська армія знову атакувала Сумську область — удару зазнав Роменський район. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Внаслідок атаки один із дронів вразив автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Постраждав водій — йому надали медичну допомогу.

Крім того, п'ять російських безпілотників вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади, спалахнули господарські споруди, загинуло кілька сотень тварин, знищено десятки тонн зерна.

Як повідомлялося, у Сумській області оголошено обов'язкову евакуацію ще з 11 населених пунктів.



Через релокацію бізнесу бюджети всіх рівнів на Донеччині недоотримали понад 4 млрд грн податків, що становить 9,2% від загального обсягу недонадходжень.



На Донеччині сьогодні розмінування потребують майже 952 тисячі гектарів сільськогосподарських земель.