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Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена

31 травня 2025, 22:00

Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена

Суспільство

 Жителі окупованого Луганська заявили про можливу поломку атракціону у парку 1 травня. Окупаційна влада провела перевірку і заявила, що не знайшли підтверджень інциденту; атракціон так і продовжує працювати.

У Сумській області оголошено обов'язкову евакуацію ще з 11 населених пунктів. Таким чином, під обов'язкову евакуацію в області підпадають уже 213 населених пунктів.

Через війну на Донеччині під загрозою опинилося майже мільйон гектарів сільгоспземель. За оцінкою місцевої влади, близько 952 тисяч гектарів потребують розмінування. У пріоритеті — відновлення 61,5 тисячі гектарів, придатних для швидкого повернення в експлуатацію. Частину ділянок планують законсервувати, озеленити чи використовувати під енергетичні культури, якщо вони непридатні для землеробства.

Бойові дії

 У ніч на 31 травня Україна зазнала великої повітряної атаки, основними цілями стали Харківська, Сумська та Донецька області. У Слов'янську російським ударом ФАБа-250 пошкоджено понад 30 будинків та автомобілі, поранено двох людей. У Сумській області внаслідок російських ударів дронами та ракетами поранено одну людину, знищено ферми, згоріли господарські будівлі, загинуло безліч тварин, та знищено десятки тонн зерна. Близько опівночі російська авіація атакувала територію одного з непрацюючих промислових підприємств у Краматорську авіабомбою ФАБ-250, яких постраждали.

У місті Рильськ Курської області РФ внаслідок атак дронів спалахнули готель, квартира в житловому будинку та автомобіль. Деякі джерела стверджують, що удари зазнали місця дислокації російських військових, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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