Росіяни вбили одного мешканця та поранили 7 за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 31 травня, атакували Донецьку область. Відомо, що загинув один мешканець, отримали травми — ще сім цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 31 травня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Родинському», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.



З початку широкомасштабної війни в регіоні загинули 3233 особи, отримали поранення — 7229. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 30 травня російські військові вбили 5 жителів Донеччини – 3 у Покровську та 2 у Білозерському. Також поранено 9 осіб: у Покровську, Білозерському, Дружківці, Слов'янську та Новодонецькому.