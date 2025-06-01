Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росіяни вбили одного мешканця та поранили 7 за добу на Донеччині

01 червня 2025, 09:29

Росіяни вбили одного мешканця та поранили 7 за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 31 травня, атакували Донецьку область. Відомо, що загинув один мешканець, отримали травми — ще сім цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 31 травня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Родинському», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.

З початку широкомасштабної війни в регіоні загинули 3233 особи, отримали поранення — 7229. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що за 30 травня російські військові вбили 5 жителів Донеччини – 3 у Покровську та 2 у Білозерському. Також поранено 9 осіб: у Покровську, Білозерському, Дружківці, Слов'янську та Новодонецькому.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
усі новини
09:29
Росіяни вбили одного мешканця та поранили 7 за добу на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
16:37
Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ►
16:25
Десятки тонн зерна знищено, загинули сотні тварин: наслідки удару по фермі на Сумщині
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:50
За травень ЗСУ уразили 58 військових об'єктів у тилу Росії
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
12:05
Під обстрілами, але живе: весна у Краматорську на фото
11:44
Ще 11 сіл на Сумщині підлягають обов'язковій евакуації — загроза з боку РФ зростає
11:02
Трагедія у Запорізькій області: після авіаудару загинула дівчинка, юнак — у реанімації
10:50
Понад 3 тисячі обстрілів за добу: наслідки російських атак на Донецьку область
10:24
Борги за газ без споживання: «Донецькоблгаз» пояснив, як уникнути зайвих рахунків тим, хто виїхав
09:56
Вночі РФ атакувала Харківщину, Донеччину та Сумщину: скільки дронів та ракет збито
09:07
Росія атакувала Донеччину вночі: руйнування у Слов'янську, удар по Краматорську
08:46
Смерті та поранення на Донеччині: нові жертви обстрілів у Покровську та інших містах
08:00
Через війну майже мільйон гектарів землі на Донеччині — під загрозою
00:34
Вибухи та пожежі в Курській області: Росія заявила про атаку дронів
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
22:28
У поліцію Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства
усі новини
ВІДЕО
Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ► Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ►
31 травня, 16:37
По блокпосту на Сумщині вдарив російський безпілотник. Кадр із відео Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
30 травня, 16:31
Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
30 травня, 15:14
В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
30 травня, 14:55
Знищений російський склад ПММ. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
30 травня, 09:52
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада «Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
30 травня, 09:18

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір