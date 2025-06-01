Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині

Партизани порушили логістику окупантів. Фото: Атеш

Партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області. РФ використовувала цю залізницю для перекидання пального, техніки та боєприпасів просто на лінію фронту. Про це повідомили в телеграм-каналі партизанського руху «Атеш».



«Агенти нашого руху провели диверсію, вивівши з ладу релейну шафу на новій ділянці залізниці Волноваха-Маріуполь, побудованій окупантами. В результаті порушено роботу системи сигналізації та управління рухом поїздів», — йдеться в повідомленні.



Партизани уточнили, що ця ділянка є ключовим елементом нової залізничної гілки Таганрог-Маріуполь, яку російські окупанти спішно запустили для перекидання палива, техніки та боєприпасів прямо на лінію фронту, оминаючи Кримський міст.



За їхніми словами, ця гілка дозволяє доставляти вантажі з Ростова швидше і з меншими ризиками.



Раніше ми писали, що внаслідок удару по населеному пункту Перевальне в окупованому Криму зафіксовано багато загиблих російських військовослужбовців.