Під удар потрапили дитсадок, пекарня та житлові будинки: армія РФ обстріляла Донецьку область понад 30 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти за минулу добу, 31 травня, декілька разів обстріляли Донецьку область. В результаті атак пошкоджені будинки, будівлі і машини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — повідомив він.



За словами Філашкіна, загарбники атакували за добу три райони:





Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено будівлю дитсадка. У Родинському 1 людина загинула і ще 1 поранена, пошкоджено пекарню, 3 багатоповерхівки та 2 авто.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будівлі, ще одну будівлю зруйновано; у Діброві та Лозовому пошкоджено по 1 будинку. У Дмитроколиному Олександрівської громади пошкоджено 7 нежитлових будівель і 14 одиниць сільгосптехніки. У Новодонецькому поранено 2 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і 3 автівки; у Самарському пошкоджено склад і нежитловий будинок . У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і склад. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці пошкоджено авто.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки.



Раніше ми писали, що за 31 травня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у Родинському.