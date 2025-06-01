За добу Покровська громада постраждала від російських обстрілів: є жертва та постраждала

Окупаційна армія РФ 31 травня чотири рази завдавала ударів по Покровській громаді Донецької області. Найбільше постраждав Покровськ та Родинське. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Як зазначається, вранці, о 06:00, росіяни обстріляли центр Покровська, внаслідок чого поранено жінку 1963 року народження. Також пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу.
О 08:35 надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному будинку у мікрорайоні «Шахтарський».
Крім того, місто Родинське двічі підпадало під атаку. Об 11:30 росіяни пошкодили будівлю пекарні, пошкоджено 2 цивільні автомобілі «Газель» та «ЗАЗ». Також близько 16:00 російські війська здійснили авіаудар КАБ-250. Відомо про загибель чоловіка 1978 року народження. Пошкоджено 3 багатоповерхові житлові будинки.
Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 31 травня, кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак пошкоджено будинки, будівлі та машини.
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