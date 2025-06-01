Дрон ударив по п'ятиповерхівці: під завалами будинку тривають пошуки людей у Білозерському

Росіяни атакували Білозерське. Фото: МВС

У місті Білозерське Донецької області третій день поспіль рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи внаслідок російського удару 30 травня. Про це повідомили у пресслужбі МВС України.



Як зазначається, під завалами шукають двох людей.

Відома, що відбулася руйнування квартир із третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів.





Наразі розібрано понад 70 тонн уламків будівельних конструкцій.



Раніше ми писали, що вночі 30 травня російські окупанти безпілотниками завдали удару по центру міста Білозерське Донецької області.