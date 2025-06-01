Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: багато загиблих та поранених

Удар за навчальним підрозділом Сухопутних військ ЗСУ. Фото:

Російська армія 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці. Про це повідомили у пресслужбі.



«Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що побудов чи масових зборів особового складу не проводилось. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебували у укриттях.



Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у командуванні Сухопутних військ ЗСУ створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування «Схід» також сприятимуть роботі правоохоронних органів.



«У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності», — зазначили у пресслужбі.



Раніше ми писали, що шість військовослужбовців загинули, понад 10 поранені внаслідок російського удару «Іскандером» по Шостці Сумської області