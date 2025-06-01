Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми

Вражено понад 40 літаків РФ. Фото: скриншот

Внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» в Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».



Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.



На відео коментарі голови СБУ Василя Малюка, та кадри з атаки аеродрому «Біла» в Іркутській області РФ.



Раніше ми писали, що вранці в п'ятницю, 30 травня, у Владивостоці (РФ), в районі Десантної бухти, пролунали два потужні вибухи. За даними українських ЗМІ, це є результатом успішної операції розвідки України.