Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми

01 червня 2025, 14:58

Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми

Вражено понад 40 літаків РФ. Фото: скриншот Вражено понад 40 літаків РФ. Фото: скриншот

Внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» в Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».

Джерела повідомили, що було вражено 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.

На відео коментарі голови СБУ Василя Малюка, та кадри з атаки аеродрому «Біла» в Іркутській області РФ.

Раніше ми писали, що вранці в п'ятницю, 30 травня, у Владивостоці (РФ), в районі Десантної бухти, пролунали два потужні вибухи. За даними українських ЗМІ, це є результатом успішної операції розвідки України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
усі новини
16:25
Дрони вперше атакували Сибір РФ
15:23
РФ вночі запустила по Україні балістику та дрони: ППО знищила 385 цілей
14:58
Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми
13:22
Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: багато загиблих та поранених
13:07
Дрон ударив по п'ятиповерхівці: під завалами будинку тривають пошуки людей у Білозерському
12:51
ЗС РФ намагалися просунутися у Серебрянському лісі
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
11:33
Війська РФ двічі вдарили по Костянтинівці: є пошкодження
11:14
За добу Покровська громада постраждала від російських обстрілів: є жертва та постраждала
10:41
Під удар потрапили дитсадок, пекарня та житлові будинки: армія РФ обстріляла Донецьку область понад 30 разів
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
09:29
Росіяни вбили одного мешканця та поранили 7 за добу на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
16:37
Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ►
16:25
Десятки тонн зерна знищено, загинули сотні тварин: наслідки удару по фермі на Сумщині
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:50
За травень ЗСУ уразили 58 військових об'єктів у тилу Росії
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
12:05
Під обстрілами, але живе: весна у Краматорську на фото
11:44
Ще 11 сіл на Сумщині підлягають обов'язковій евакуації — загроза з боку РФ зростає
усі новини
ВІДЕО
Вражено понад 40 літаків РФ. Фото: скриншот Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми
01 червня, 14:58
Партизани порушили логістику окупантів. Фото: Атеш Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
01 червня, 10:18
Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ► Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ►
31 травня, 16:37
По блокпосту на Сумщині вдарив російський безпілотник. Кадр із відео Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
30 травня, 16:31
Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
30 травня, 15:14
В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
30 травня, 14:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір