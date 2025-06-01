РФ вночі запустила по Україні балістику та дрони: ППО знищила 385 цілей

ППО збила 385 цілей. Фото: відкриті джерела

Російські війська в ніч проти 1 червня вкотре атакували Україну за допомогою ракет різних типів та безпілотників. Протиповітряна оборона збила 385 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ вдарила по Україні:



- 472 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерове, Шаталове, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;



- 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Курської та Воронезької області;



- 4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.





Станом на 13:30 ППО збила 210 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К. Крім того, 213 – збиті вогневими засобами ураження, 172 – локально втрачені/пригнічені РЕБ.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 31 травня, кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак пошкоджено будинки, будівлі та машини.