Дрони вперше атакували Сибір РФ

БПЛА вперше атакували військову частину Сибіру. Фото: Ігор Кобзєв

Дрони вперше атакували військову частину в Сибірі. Під удар потрапило селище Середнє в Іркутській області. Про це повідомив голова Іркутської області Ігор Кобзєв.



«Наразі відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середній. Перша у Сибіру. Одне скидання було на стару будівлю в Новомальтинську», — повідомив він.



За словами губернатора, на місце приїхали оперативні та силові служби: співробітники ФСБ, МНС, бійці Росгвардії.



Крім того, дрони атакували Рязанську область.



«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Осколком збитого БПЛА пошкоджено дах одного з житлових будинків, оцінюються матеріальні збитки», — написав глава регіону Павло Малков.



Також безпілотники були помічені у Мурманській області.



«На територію Мурманської області здійснено наліт ворожих безпілотників. Працює ППО, правоохоронці та екстрені служби», — уточнив голова регіону Андрій Чібіс.



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