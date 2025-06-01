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Росія з початку року втратила майже 150 тисяч військових та понад одну тисячу танків на сході України – ЗСУ

01 червня 2025, 16:42

Росія з початку року втратила майже 150 тисяч військових та понад одну тисячу танків на сході України – ЗСУ

Знищений російський танк. Фото: ОСУВ «Хортиця» Знищений російський танк. Фото: ОСУВ «Хортиця»

З 1 січня по 1 червня в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» бойові втрати російських військ у живій силі становлять 145 675 людей. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», підполковник Назар Волошин.

За його словами, з початку року Росія втратила 1016 танків.

«Російська армія також зменшилася майже на дві тисячі бронемашин. А точніше – були знищені 1862 бойові броньовані машини. Крім того, на найактивніших ділянках фронту знищені майже п'ять тисяч гармат та мінометів – 4994 одиниці. Втрати є й серед артилерійських систем: реактивних систем залпового вогню – 115 одиниць, важких вогнеметних систем – 19 одиниць. Втрати російської армії в автомобільній та спеціальній техніці становлять: автомобільної техніки – 12 412 одиниць та спеціальної техніки – 6647. І є втрати у російській авіації: один літак та один вертоліт», – розповів Волошин.

Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, за п'ять місяців цього року втрати російської армії склали:

  • особовий склад – 145 675;
  • танки - 1016;
  • літаки – 1;
  • гелікоптери – 1;
  • бойові броньовані машини – 1862;
  • гармати та міномети – 4994;
  • реактивні системи залпового вогню – 115;
  • важкі вогнеметні системи – 19;
  • автомобільна техніка – 12 412;
  • спеціальна техніка - 6647.

«Підрозділи Сил оборони всіма силами та засобами перетворюють російські танки, озброєння та бронетехніку на обгорілий металолом», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем.

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