Росія з початку року втратила майже 150 тисяч військових та понад одну тисячу танків на сході України – ЗСУ

Знищений російський танк. Фото: ОСУВ «Хортиця»

З 1 січня по 1 червня в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» бойові втрати російських військ у живій силі становлять 145 675 людей. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», підполковник Назар Волошин.



За його словами, з початку року Росія втратила 1016 танків.



«Російська армія також зменшилася майже на дві тисячі бронемашин. А точніше – були знищені 1862 бойові броньовані машини. Крім того, на найактивніших ділянках фронту знищені майже п'ять тисяч гармат та мінометів – 4994 одиниці. Втрати є й серед артилерійських систем: реактивних систем залпового вогню – 115 одиниць, важких вогнеметних систем – 19 одиниць. Втрати російської армії в автомобільній та спеціальній техніці становлять: автомобільної техніки – 12 412 одиниць та спеціальної техніки – 6647. І є втрати у російській авіації: один літак та один вертоліт», – розповів Волошин.



Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, за п'ять місяців цього року втрати російської армії склали:

особовий склад – 145 675;

танки - 1016;

літаки – 1;

гелікоптери – 1;

бойові броньовані машини – 1862;

гармати та міномети – 4994;

реактивні системи залпового вогню – 115;

важкі вогнеметні системи – 19;

автомобільна техніка – 12 412;

спеціальна техніка - 6647.

«Підрозділи Сил оборони всіма силами та засобами перетворюють російські танки, озброєння та бронетехніку на обгорілий металолом», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем.