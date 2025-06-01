Росія з початку року втратила майже 150 тисяч військових та понад одну тисячу танків на сході України – ЗСУ

З 1 січня по 1 червня в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» бойові втрати російських військ у живій силі становлять 145 675 людей. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», підполковник Назар Волошин.
За його словами, з початку року Росія втратила 1016 танків.
«Російська армія також зменшилася майже на дві тисячі бронемашин. А точніше – були знищені 1862 бойові броньовані машини. Крім того, на найактивніших ділянках фронту знищені майже п'ять тисяч гармат та мінометів – 4994 одиниці. Втрати є й серед артилерійських систем: реактивних систем залпового вогню – 115 одиниць, важких вогнеметних систем – 19 одиниць. Втрати російської армії в автомобільній та спеціальній техніці становлять: автомобільної техніки – 12 412 одиниць та спеціальної техніки – 6647. І є втрати у російській авіації: один літак та один вертоліт», – розповів Волошин.
Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, за п'ять місяців цього року втрати російської армії склали:
«Підрозділи Сил оборони всіма силами та засобами перетворюють російські танки, озброєння та бронетехніку на обгорілий металолом», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».
Нагадаємо, що українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем.