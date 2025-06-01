Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після удара РФ по полігону

Драпатий подав у відставку 1 червня. Фото: телеграм Михайла Драпатого

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку через російський удар по навчальному центру, який стався 1 червня. Про це він написав в телеграм.



За його словами, це усвідомлений крок, продиктований особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні.



«Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо», — зазначив він.



Драпатий впевнений, що командири мають нести відповідальність за життя людей, на його думку, якщо цього не відбувається — армія вмирає зсередини.



Наразі триває перевірка всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.



«Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія. Де відповідальність — не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає — за наказ, за рішення, за людину», — резюмував командувач Сухопутних військ.



Раніше ми писали, що російська армія 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці.